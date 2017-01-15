Каспарс Даугавиньш: "Я не называл сборную Латвии бомжами, я сказал, что живем, как бомжи"

Нападающий "Торпедо" и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш рассказал об условиях в национальной команде, а также о том, как он общается с главным тренером нижегородцев Петерисом Скудрой. В текущем сезоне 28-летний хоккеист набрал 25 (7+18) очков в 39 встречах. "Торпедо" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Я из тех людей, которые считают нужным высказать свое мнение, – цитирует сайт КХЛ Даугавиньша. – Последний год у нас действительно были проблемы в сборной. Мы приходили в раздевалку, а там было все разбросано и не убрано, как в любительской лиге. Понятно, что Латвия не может себе позволить шикарные условия для сборной или отдельный ледовый дворец. Но есть вещи, которые не стоят много денег. Сделать так, чтобы в раздевалку сборной было приятно приходить, вполне по силам. И хорошо, что ситуация изменилась. После того интервью мне сразу позвонил президент федерации хоккея Латвии, обиделся на меня. Но я ему объяснил, что не называл сборную Латвии бомжами, а сказал, что живем, как бомжи. Сейчас у сборной есть и сушилка для формы, и стол в раздевалке. Отношение поменялось.

Да, я могу сказать свое мнение Петерису Скудре, а он мне свое. Тренер все равно прав, но если не сказать свое мнение, то как тренер узнает, понял его игрок или нет?