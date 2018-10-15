Каспарс Даугавиньш: "Все знают, что у Херсли сумасшедший бросок. Но в итоге он и забил"

Нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение от СКА (2:3 ОТ).

– Чего не хватило для победы?

– Нам не хватило одного гола, надо было забивать в овертайме, у самого был отличный шанс в первой же смене. Плюс в концовке третьего периода не выстояли в меньшинстве. Гудачек сегодня молодец. Когда нужно, он тащил команду. К этому матчу мы готовились, все-таки две игры со СКА уже провели в этом сезоне, проигрывали. Знали, чего ждать. Блокировали броски, ложились под шайбу, не давали сопернику бросать по воротам.

– Почему играли вторым номером?

– Не то, что мы планировали играть вторым номером. Всегда хочется играть первым номером, просто сами знаете, что СКА очень много владеет шайбой, там много мастеров. Нам просто нужно было ждать своих моментов.

– Как так получается, что "Спартак" на выезде играет со СКА лучше, чем дома?

– Мне трудно сказать, почему так получается. Прошлый матч армейцам проиграли с крупным счетом, там развалились просто. В Питере всегда приятно играть, другие эмоции. Вообще, главное начало. Если выстоял на первых минутах, то потом интереснее играть.

– Видели ли удаление Филатова в концовке? Что скажите по этому моменту? Епанчинцев долго спорил с судьями.

– Не видел. Как раз после смены пришел на скамейку, много уже сыграл. Вопрос не ко мне. Сами знаете, что судьи свои решения принимают. Наша работа — если дали удаление, то стараться выстоять.

– Какая установка от тренера была на последнюю минуту третьего периода?

– Мы знали, что в концовке от СКА будет много угроз. Особенно опасались Херсли, все знают, что у него сумасшедший бросок. В итоге Патрик и забил. Здорово попал.

– Как считаете, сегодня одно очко потеряли или приобрели?

– Считаю, что все-таки очко мы потеряли, а не приобрели. Все-таки меньше минуты оставалось до конца овертайма, когда мы пропустили. Обидно. Вроде играли хорошо. (Игорь Еронко)

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