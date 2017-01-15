Каспарс Даугавиньш: "Сжег хоккейные карточки, когда Озолиньш проиграл в Кубке Стэнли"

Нападающий "Торпедо" и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш рассказал, как в детстве следил за хоккеем и как получил свою первую хоккейную форму. В текущем сезоне 28-летний хоккеист набрал 25 (7+18) очков в 39 встречах. "Торпедо" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Да, каждый год конец апреля и начало мая было хоккейным временем, – цитирует сайт КХЛ Даугавиньша. – За месяц до начала чемпионата мира все дети в школе знали каждого игрока и собирали хоккейные карточки, которые тогда были, в том числе и в чипсах. У меня было три полных коллекции! Отец работал в мебельной компании, и к ним приходила мебель из Италии, в коробках с которой были упаковки с хоккейными карточками. Папа забрал коробку с карточками домой, а там оказалось уже три одинаковые собранные коллекции.

Одну я сжег после того как Озолиньш в полуфинале Кубка Стэнли проиграл. Психанул. Вторую коллекцию держал, чтобы меняться на хоккейные наклейки. А третью – обменял на хоккейную форму. У меня был сосед на четыре года старше меня, который уже занимался хоккеем. У него была старая форма, которую он мне и обменял.