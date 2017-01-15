Каспарс Даугавиньш: "Сезон в КХЛ сложнее, чем в НХЛ"

Нападающий "Торпедо" и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш заявил, что в КХЛ физически сложнее выступать, чем в НХЛ, и отметил, что нужно больше думать во время матчей, что мешает получать удовольствие от игры. В текущем сезоне 28-летний хоккеист набрал 25 (7+18) очков в 39 встречах. "Торпедо" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Я считаю, что в КХЛ сложнее играть физически, чем в НХЛ, – цитирует сайт НХЛ Даугавиньша. – Большие площадки, стиль игры, много переездов. Сам по себе сезон в КХЛ намного тяжелее, чем в НХЛ. Более суровые условия, тяжелее перелеты, рваный график игр. В КХЛ более тактический хоккей, у каждого тренера есть свои "домашние заготовки", а в НХЛ больше скорости, больше борьбы и почти все команды играют по одной тактике. В КХЛ иногда играешь весь матч и не можешь создать ни одного момента, потому что соперник играет грамотно "в откат". Надо много думать, чтобы обыграть такую команду. Это интересно. Но сложнее получать удовольствие от игры.