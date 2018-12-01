Каспарс Даугавиньш: "Не уступали ЦСКА ни в чем. Кроме того, что в меньшинстве 3 пропустили"

Нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение от ЦСКА (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Играли хорошо, в первом периоде выполнили задачу – вышли вперед, – сказал Даугавиньш. – Играли активно, но в третьем чуть не хватило. Во втором нас подвела игра в меньшинстве. Много удалений было, трудно против такой команды столько в меньшинстве играть. По работе все было хорошо: играли, давили, создавали моменты, не уступали в ни чем. Кроме того, что в меньшинстве три гола пропустили.

– С чем связано такое большое количество удалений у "Спартака"?

– Вы сами знаете, что ЦСКА – команда очень активная, где-то поддавили, где-то поймали на смене подольше. Пару удалений я до конца не видел, у нас тоже людей сбивали, а большинства нам только два дали. Ну, это не мне судить.

– В воротах у "Спартака" был молодой голкипер. Как сыграл Трушков?

– Он молодец, в первом периоде нас тащил, а мы ему не помогли. Жалко, что не позволили ему выиграть этот матч. (Игорь Еронко)

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА