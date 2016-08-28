Каспарс Даугавиньш: "Не хотелось бы пропустить Олимпиаду на этот раз"

Нападающий "Торпедо" Каспарс Даугавиньш отметил, что игроки, выходя на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (3:1), помнили, как в прошлом сезоне нелегко было играть в плей-офф с этим соперником. На следующей неделе Даугавиньш уедет в Ригу, где в составе сборной Латвии примет участие в олимпийском отборочном турнире.

– Матч получился очень сложным. Еще очень хорошо помнится прошлогодний плей-офф, когда была битва на льду с этим же соперником, - цитирует "Р-Спорт" Даугавиньша. - Сумели забросить шайбы в нужные моменты, и вратарь Илюха Проскуряков подтащил в нескольких эпизодах. Завоевали очень важные три очка.

В каждом матче уже по разу забили в большинстве, это не так плохо. Да и соперник хорошо оборонялся. С другой стороны, это только начало сезона, будет еще время для того, чтобы отработать игру в неравных составах. Со временем будет лучше взаимопонимание с партнерами, и тогда будет больше заброшенных шайб.

В Братиславе я еще сыграю, а затем вроде бы должен присоединиться к национальной команде. Очень важный турнир для нас, мы уже четыре раза играли на Олимпиаде, не хотелось бы пропустить ее на этот раз. Тем более что отбор играем перед своими зрителями.