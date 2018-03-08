Каспарс Даугавиньш: "Большинство хромало у "Торпедо" весь сезон, подвело и в плей-офф"

Нападающий "Торпедо" Каспарс Даугавиньш после вылета из плей-офф отметил, что команду подвела игра в большинстве. Напомним, что нижегородцы проиграли серию первого раунда "Локомотиву" (0-4), в четвертой игре "Торпедо" уступило в овертайме со счето 2:3.

– К сожалению, серия закончена так рано, – цитирует "Р-Спорт" Даугавиньша. – Все четыре игры проиграли в одну шайбу. Это показатель нашего мастерства. Очень неприятно, зная, что могли сыграть намного лучше. Конечно, против нас была суперхорошая команда, но надо было чуть больше выжимать из каждого момента.

В этой серии все решили точные броски. У нас они не доходили до ворот, а у соперника шайба находила цель. Самые важные голы пропускали в меньшинстве, а в большинстве не забивали. Это у нас хромало весь сезон и подвело в матчах плей-офф.