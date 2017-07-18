Кашпар вернулся в "Слован"

"Слован" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Лукашем Кашпаром. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Прошлый сезон чех провел в составе московского "Динамо" и набрал 16 (7+9) очков в 27 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Он уже выступал за "Слован" в сезоне-2015/16. Всего в лиге Кашпар провел 320 матчей и набрал 227 (99+128) очков.