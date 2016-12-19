Кашпар потерял 15 процентов от зарплаты вместо 40, о чем требовало московское "Динамо"

Комиссия по контрактным спорам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняла решение о том, что зарплата форварда московского "Динамо" Лукаша Кашпара должна быть снижена на пятнадцать процентов вместо сорока, как того хотел клуб. Нападающий пополнил состав бело-голубых в межсезонье и провел за команду 9 матчей в регулярном чемпионате, набрав 3 (1+2) очка.

Кашпар выставлялся "Динамо" на драфт отказов, однако ни один из клубов КХЛ его не забрал. Позже генеральный директор динамовцев Андрей Сафронов заявил, что Кашпар не интересен клубу.

- Хоккеист Лукаш Кашпар обжаловал снижение заработной платы на 40 процентов со стороны ХК "Динамо", - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы КХЛ. - Заслушав мнения сторон и рассмотрев все предоставленные материалы, комиссия по контрактным спорам КХЛ приняла решение установить на сезон-2016/17 прекращение выплаты за мастерство (премиальной части. - Прим. "СЭ") Лукашу Кашпару в размере 15 процентов от суммы заработной платы с даты принятия клубом решения о прекращении выплаты.