Картер Эштон: "Надеюсь сделать правильные выводы из прошлогодней серии плей-офф"

Нападающий "Торпедо" Картер Эштон отметил, что в плей-офф для всех соперников все начнется с чистого листа. По словам форварда, он постарается сделать правильные выводы из прошлогодней серии игр на вылет.

– Плей-офф – всегда абсолютно новый турнир, здесь все начинается с чистого листа, и понятно, что играть там намного труднее, – приводит пресс-служба "Торпедо" слова Эштона. – Согласен, прошлогодний плей-офф у меня в плане результативности не задался, и в какой-то мере причина тому – не лучшее физическое состояние. Тяжело возвращаться в состав после травмы. Но это ни в коей мере не является оправданием. В хоккее нужно пройти и через такие испытания. Надеюсь сделать правильные выводы.



Мне на самом деле хотелось вернуться сюда, именно в "Торпедо", потому что в прошлом сезоне у нас была отличная команда, и я понял, насколько высок уровень организации работы в клубе. Поэтому когда в мае "Торпедо" предложило продлить наши отношения, я охотно подписал новый контракт. Здесь чувствую себя как дома, и это главная причина, почему мне хотелось остаться в "Торпедо".