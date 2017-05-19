Карри Рамо подписал контракт с "Йокеритом"

Бывший вратарь "Авангарда" Карри Рамо стал игроком "Йокерита", сообщает официальный сайт финской команды. Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

- Здорово, что мы заполучили Карри, - отметил генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри. - Он опытный голкипер, который играл в КХЛ и НХЛ. У него было большое желание перейти в "Йокерит" и вернуться на топ-уровень. Мы счастливы, что заполучили высококлассного финского голкипера.

Рамо выступал за "Авангард" с 2009 по 2013 год, после чего перешел в "Калгари". Минувший сезон он провел в клубе АХЛ "Торонто Марлис" и финском "Пеликанс".