Карри Рамо – об "Авангарде": "Всегда здорово возвращаться домой"

Голкипер Карри Рамо отметил, что рад возможности вновь играть за "Авангард". Сегодня клуб объявил о возвращении хоккеиста.

– Омск – особый город для нас с супругой, мы сюда приезжаем время от времени, когда есть возможность. Всегда здорово возвращаться домой, – цитирует Твиттер "Авангарда" Рамо.

С 2009 по 2013 год финн уже выступал за омскую команду. В прошлом сезоне 31-летний Рамо провел за "Йокерит" 18 матчей в регулярном чемпионате (процент отраженных бросков – 93, коэффициент надежности – 1,94) и 6 – в плей-офф (95,4 и 1,31).