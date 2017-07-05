Карпов стал игроком СКА

СКА на своем сайте объявил о заключении контракта с нападающим Максимом Карповым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон. Напомним, что 25-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга в статусе неограниченно свободного агента. Предыдущим клубом Карпова было московское "Динамо".

В минувшем сезоне хоккеист провел 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 23 (13+10) очка. Всего в лиге на его счету 331 встреча и 146 (70+76) очков.