Карлссон, Мозик и Шипачев - игроки декабря в КХЛ

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон признан лучшим голкипером КХЛ по итогам декабря. В девяти матчах он помог одержать астанинцам шесть побед, две встречи сыграл на ноль, отразив 94,9 процента бросков.

Лучшим защитником назван Войтек Мозик из "Витязя". В девяти играх он набрал 8 (1+9) очков, причем единственный гол стал победным в игре с "Нефтехимиком" (3:1).

Лучший нападающий - форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев. На его счету 18 (5+13) очков.

Лучший новичок декабря - форвард "Йокерита" Кристиан Весалайнен, который набрал 9 (3+6) очков.