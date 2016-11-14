Карлссон, Арзамасцев и Шипачев - лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов регулярного чемпионата КХЛ назвала лауреатов одиннадцатой игровой недели турнира в четырех номинациях. Звания сильнейших удостоились представители четырех клубов, два из которых выступают в дивизионе Чернышова.

Лучшим вратарем стал голкипер "Барыса" Хенрик Карлссон, который помог команде одержать 3 победы в трех матчах, два из которых сыграл "на ноль", пропустив лишь одну шайбу.

Лучшим защитником вторую неделю подряд был признан Захар Арзамасцев из "Салавата Юлаева", набравший в трех победных встречах 3 (2+1) очка. Защитник уфимской команды не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+5".

Звания лучшего нападающего удостоился форвард СКА Вадим Шипачев, который в трех играх, закончившихся победами команды из Санкт-Петербурга, отметился двумя шайбами и шестью голевыми передачами при показателе полезности "+5". Шипачев набирал очки во всех проведенных матчах недели.

Лучшим новичком 11-й недели был признан защитник "Торпедо" Дмитрий Шуленин, в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (0+2) очка. 20-летний игрок проводил на льду в среднем 17 минут 22 секунды, совершил 4 силовых приема и заблокировал 4 броска соперников.