Карл Столлери: "Минское "Динамо" может потерять шансы на плей-офф в матче на открытом воздухе. Тем веселее"

Защитник рижского "Динамо" Карл Столлери в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" на открытом воздухе отметил, что его команда отдаст все силы, чтобы порадовать своих болельщиков. Напомним, игра на открытом воздухе состоится в Риге 20 января в 14.00 по московскому времени.

– Последний раз играл на открытом воздухе в АХЛ, – сказал Столлери. – У нас была игра в Рочестере на бейсбольном стадионе. Там было в районе 20 тысяч зрителей. В Риге будет поменьше, но все равно это круто. Такие игры дают вспомнить вкус детства. Когда играл на прудах и озерах. Здорово.

Не знал, что с Минском у нас дерби. Мне пока об этом никто не говорил. Но мы очень недовольны собой по итогам матча с "Амуром". И хотим реабилитироваться перед нашими болельщиками. Знаю, что для минского "Динамо" это будет очень важный матч. Если они теряют очки – теряют шансы на выход в плей-офф. Тем лучше и веселее.

Мы будем биться за свою честь. Пусть нам плей-офф уже не светит, но мы отдадим все силы, чтобы победить перед своими болельщиками. (Игорь ЕРОНКО)