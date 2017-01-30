Кархунен, Хиетанен и Мозякин - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Томи Кархунен ("Куньлунь"), в двух матчах недели одержавший две сухие победы.

Лучшим защитником признан Юусо Хиетанен ("Динамо" М), в трех матчах набравший 4 (2+2) очка. На счету защитника динамовцев – дубль в ворота "Трактора". Всего Хиетанен нанес 10 бросков по воротам соперников, не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). Также на его счету 10 бросков по воротам и 8 силовых приемов.

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), в четырех гостевых матчах набравший 6 (5+1) очков (лучший результат в лиге). Капитан "Магнитки" набирал очки во всех играх недели, забивал – в трех. На его счету – дубли в ворота московского "Динамо" (один из голов стал победным) и ЦСКА. Нападающий "Металлурга" нанес 18 бросков по воротам соперников (лучший результат в лиге). На этой неделе Мозякин довел число заброшенных шайб в чемпионате до 42.

Лучшим новичком признан нападающий Кирилл Ураков ("Торпедо"), в трех матчах набравший 2 (0+2) очка. В поединке против СКА Ураков поучаствовал в комбинации, приведшей к победной шайбе в ворота питерцев. 19-летний нападающий нижегородцев в среднем проводил на льду 9 минут 58 секунд и не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). На его счету также 6 силовых приемов.