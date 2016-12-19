Кархунен, Григорьев и Гареев - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков минувшей игровой недели регулярного чемпионата лиги.

Лучшим вратарем признан Томи Кархунен ("Куньлунь"), в двух матчах одержавший две победы. Кархунен отразил 93,94 процента бросков при коэффициенте надежности 1,97. Голкипер китайского клуба выиграл первый в истории лиги овертайм в формате "три на три".

Лучшим защитником признан Михаил Григорьев ("Адмирал"), вместе с командой одержавший победу в поединке с "Нефтехимиком". Григорьев набрал в этом матче 3 (0+3) очка, завершив его с показателем полезности (+5), лучшим в команде. Защитник "Адмирала" провел на льду 23 минуты 49 секунд, четырежды угрожал воротам соперника и заблокировал 2 броска.

Лучшим нападающим признан Артем Гареев ("Автомобилист"), в двух матчах недели забросивший четыре шайбы. На счету Гареева хет-трик в поединке с "Куньлунем", причем нападающий "Автомобилиста" стал автором всех заброшенных шайб команды в этом матче. Его гол в игре с "Амуром" стал победным. Также на счету Гареева три силовых приема.

Лучшим новичком признан нападающий Владимир Ткачев ("Адмирал"), отметившийся в поединке с "Нефтехимиком" тремя (1+2) результативными баллами и завершавший его с показателем полезности (+2). 21-летний форвард дальневосточников провел на льду 17 минут и 4 секунды, нанеся 5 бросков по воротам.