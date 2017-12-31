Кареев, Панин и Бергстрем признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков девятнадцатой недели турнира в четырех номинациях. Лучшим вратарем признан Андрей Кареев из "Салавата Юлаева". Голкипер уфимцев отразил 96,52 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,30.
Лучшим защитником признан Григорий Панин из "Салавата Юлаева", одержавший вместе с командой три победы в трех гостевых матчах недели и набравший в них 2 (1+1) очка. Панин завершил все эти встречи с положительным показателем полезности при общем показателе (+4).
Лучшим нападающим признан Александр Бергстрем из "Сибири". Шведский нападающий забивал голы во всех поединках недели, в матче с "Нефтехимиком" сделал дубль.
Лучшим новичком признан голкипер Антон Красоткин из "Лады". 20-летний вратарь тольяттинского клуба отразил 95,71 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,51.
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Сибирь (Хоккей)
- Лада (Хоккей)
- Григорий Панин
- Антон Красоткин
- Андрей Кареев
- Александр Бергстрем