Кареев, Панин и Бергстрем признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков девятнадцатой недели турнира в четырех номинациях. Лучшим вратарем признан Андрей Кареев из "Салавата Юлаева". Голкипер уфимцев отразил 96,52 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,30.

Лучшим защитником признан Григорий Панин​ из "Салавата Юлаева", одержавший вместе с командой три победы в трех гостевых матчах недели и набравший в них 2 (1+1) очка. Панин завершил все эти встречи с положительным показателем полезности при общем показателе (+4).

Лучшим нападающим признан Александр Бергстрем из "Сибири". Шведский нападающий забивал голы во всех поединках недели, в матче с "Нефтехимиком" сделал дубль.

Лучшим новичком признан голкипер Антон Красоткин из "Лады". 20-летний вратарь тольяттинского клуба отразил 95,71 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,51.