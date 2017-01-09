Кареев, Хиетанен и Лемтюгов - лучшие игроки прошедшей недели в КХЛ

КХЛ объявила фамилии лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан Андрей Кареев из "Нефтехимика", на счету которого две победы в трех матчах и одна пропущенная шайба. 22-летний голкипер отразил 99,2 процента бросков по своим воротам и имеет коэффициент надежности 0,33, что является лучшим показателем в лиге. В текущем сезоне Кареев провел 5 матчей за "Нефтехимик" и одержал 4 победы.

Лучшим защитником признан игрок московского "Динамо" Юусо Хиетанен, набравший 3 (1+2) очка в трех матчах. В этих играх москвичи одержали победы, а хоккеист не завершил ни одной встречи с отрицательным показателем полезности. 31-летний финн провел 45 игр в "регулярке" и набрал 19 (8+11) баллов.

Форвард "Авангарда" Николай Лемтюгов признан лучшим игроком в своем амплуа. На его счету 5 (3+2) баллов в трех встречах команды, в которых она одержала две победы. 30-летний нападающий в текущем сезоне набрал 25 (14+11) очков в 42 встречах "регулярки".

Лучшим новичком недели признан форвард "Югры" Егор Иванов, забросивший победную шайбу в матче с "Сочи" (3:1). Этот гол стал для него первым в чемпионате КХЛ.