16:51 | Хоккей — КХЛ

Капустин перешел в "Сочи"


Состав "Сочи" пополнил нападающий Кирилл Капустин, сообщает официальный сайт сочинцев. Его бывший клуб "Локомотив" получил денежную компенсацию за игрока.

25-летний хоккеист является воспитанником "Локомотива", за который выступал до 2016 года. Далее он выступал за "Амур" и "Ладу". За тольяттинский клуб в прошлом сезоне он провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (13+13) очков.

 

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sostav-Sochi-popolnil-Kirill-Kapustin-7394

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Материалы других СМИ