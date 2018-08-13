Капустин перешел в "Сочи"

Состав "Сочи" пополнил нападающий Кирилл Капустин, сообщает официальный сайт сочинцев. Его бывший клуб "Локомотив" получил денежную компенсацию за игрока.

25-летний хоккеист является воспитанником "Локомотива", за который выступал до 2016 года. Далее он выступал за "Амур" и "Ладу". За тольяттинский клуб в прошлом сезоне он провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (13+13) очков.