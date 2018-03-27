Капризов занимается с Поповым и Григоренко

Кирилл Капризов занимается в тройке с Александром Поповым и Михаилом Григоренко на открытой тренировке ЦСКА перед стартом финала Западной конференции со СКА.
Полностью состав московских армейцев по звеньям выглядит так:
Телегин – Андронов – Ничушкин, Киселевич – Робинсон;
Попов – Григоренко – Капризов, Нестеров – Марченко;
Петров – Светлаков – Кузьменко;
Блажиевский – Сергеев;
Скотт – Любимов – Плэтт, Науменков – Пашнин.
Вратари: Сорокин, Юханссон, Третьяков.
Игорь Ожиганов, Владимир Жарков, Максим Шалунов и Константин Окулов находятся на восстановительном занятии в зале.
Серия с питерской командой стартует 29 марта. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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