Капризов занимается с Поповым и Григоренко

Кирилл Капризов занимается в тройке с Александром Поповым и Михаилом Григоренко на открытой тренировке ЦСКА перед стартом финала Западной конференции со СКА.

Полностью состав московских армейцев по звеньям выглядит так:

Телегин – Андронов – Ничушкин, Киселевич – Робинсон;

Попов – Григоренко – Капризов, Нестеров – Марченко;

Петров – Светлаков – Кузьменко;

Блажиевский – Сергеев;

Скотт – Любимов – Плэтт, Науменков – Пашнин.

Вратари: Сорокин, Юханссон, Третьяков.

Игорь Ожиганов, Владимир Жарков, Максим Шалунов и Константин Окулов находятся на восстановительном занятии в зале.

Серия с питерской командой стартует 29 марта. (Евгений БЕЛОУСОВ)