Капризов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА за 80 миллионов рублей

Как и предполагал "СЭ", нападающий Кирилл Капризов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА. Компенсация за 20-летнего форварда составила 80 миллионов рублей. Капризов выступал за "Салават" с 2016 года.
В прошедшем сезоне он провел 54 игры и набрал 45 (23+22) очков. Добавим, что Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира-2017, набрав 12 (9+3) очков. В составе молодежной сборной России он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.
SV13
Когда нибудь этому беспределу газовых и нефтяных королей конец наступит? Когда уже подавятся..?
14:35
serjio_1704
Kanidzha Это ещё что, один за 80, тут трое ща 400 с гаком ушли. Это значит в среднем по 135 за нос.
14:24
Kanidzha
А главного тренера назначат? 80 лямов ппц!!! Надеемся оправдает вложения,сумма заоблачная.....
13:56
Проба положительна
Так где прозрачный и жёсткий потолок зарплат?! Когда этот русский цирк закончится?! Зачем эти липовые чемпиончики, типо СуКИ?! Ведь если он будет жёстким и не превышаемым чемпионат станет равным и интересным!!
13:46
spetrov
LTZ, причем здесь судейство и деятельность клуба на трансферном рынке. Ты мух-то отделяй от котлет.
13:30
LTZ
Опять Газпром всех купил. Бедная Роснефть "купила" у Башнефти (своей дочки) игрока по цене в 2 Ролс-Ройса. А потом они визжат, как ужаленные девочки "Засуууудилии, тридварасы", ГВК.
13:28
Производственник
asd2016 2 клуба скупают все и всех. Обидно как-то за других-то 13:05 ====================================================================== ПУСТЬ И ДРУГИЕ СКУПАЮТ,просто никто не хочет идти в никуда
13:26
spetrov
Читаю иной раз комментарии и не могу понять, ЦСКА скупает деревяшек или все и всех. С учетом статистики большинства "скупаемых" в целых 6 шайб за сезон.
13:24
Джон....Сильвер
Устройте чемпионат между СКА и ЦСКА, чтоб уроды нефтегазовые были довольны! Не превращайте лигу в клоунаду!
13:05
asd2016
2 клуба скупают все и всех. Обидно как-то за других-то
13:05
boris2311
Лучше ьы он уехал в "Миннесоту". Стиль игры ЦСКА для такого техничного и креативного игрока не подходит.
13:03
gibson
C кем Капризов будет играть в ЦСКА? Там же одни деревяшки...
13:01
shpasic
опять СКА всех скупает, хахаха))
12:59