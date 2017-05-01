12:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Капризов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА за 80 миллионов рублей

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Как и предполагал "СЭ", нападающий Кирилл Капризов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА. Компенсация за 20-летнего форварда составила 80 миллионов рублей. Капризов выступал за "Салават" с 2016 года.

В прошедшем сезоне он провел 54 игры и набрал 45 (23+22) очков. Добавим, что Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира-2017, набрав 12 (9+3) очков. В составе молодежной сборной России он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

 

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КОММЕНТАРИИ (13)
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SV13

Когда нибудь этому беспределу газовых и нефтяных королей конец наступит? Когда уже подавятся..?

14:35

serjio_1704

Kanidzha Это ещё что, один за 80, тут трое ща 400 с гаком ушли. Это значит в среднем по 135 за нос.

14:24

Kanidzha

А главного тренера назначат? 80 лямов ппц!!! Надеемся оправдает вложения,сумма заоблачная.....

13:56

Проба положительна

Так где прозрачный и жёсткий потолок зарплат?! Когда этот русский цирк закончится?! Зачем эти липовые чемпиончики, типо СуКИ?! Ведь если он будет жёстким и не превышаемым чемпионат станет равным и интересным!!

13:46

spetrov

LTZ, причем здесь судейство и деятельность клуба на трансферном рынке. Ты мух-то отделяй от котлет.

13:30

LTZ

Опять Газпром всех купил. Бедная Роснефть "купила" у Башнефти (своей дочки) игрока по цене в 2 Ролс-Ройса. А потом они визжат, как ужаленные девочки "Засуууудилии, тридварасы", ГВК.

13:28

Производственник

asd2016 2 клуба скупают все и всех. Обидно как-то за других-то 13:05 ====================================================================== ПУСТЬ И ДРУГИЕ СКУПАЮТ,просто никто не хочет идти в никуда

13:26

spetrov

Читаю иной раз комментарии и не могу понять, ЦСКА скупает деревяшек или все и всех. С учетом статистики большинства "скупаемых" в целых 6 шайб за сезон.

13:24

Джон....Сильвер

Устройте чемпионат между СКА и ЦСКА, чтоб уроды нефтегазовые были довольны! Не превращайте лигу в клоунаду!

13:05

asd2016

2 клуба скупают все и всех. Обидно как-то за других-то

13:05

boris2311

Лучше ьы он уехал в "Миннесоту". Стиль игры ЦСКА для такого техничного и креативного игрока не подходит.

13:03

gibson

C кем Капризов будет играть в ЦСКА? Там же одни деревяшки...

13:01

shpasic

опять СКА всех скупает, хахаха))

12:59