Как и предполагал "СЭ", нападающий Кирилл Капризов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА. Компенсация за 20-летнего форварда составила 80 миллионов рублей. Капризов выступал за "Салават" с 2016 года.
В прошедшем сезоне он провел 54 игры и набрал 45 (23+22) очков. Добавим, что Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира-2017, набрав 12 (9+3) очков. В составе молодежной сборной России он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.
Джон....Сильвер
Устройте чемпионат между СКА и ЦСКА, чтоб уроды нефтегазовые были довольны! Не превращайте лигу в клоунаду!
13:05
asd2016
2 клуба скупают все и всех. Обидно как-то за других-то
13:05
boris2311
Лучше ьы он уехал в "Миннесоту". Стиль игры ЦСКА для такого техничного и креативного игрока не подходит.
13:03
gibson
C кем Капризов будет играть в ЦСКА? Там же одни деревяшки...
13:01
shpasic
опять СКА всех скупает, хахаха))
12:59