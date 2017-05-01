12:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Капризов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА

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Как и предполагал "СЭ", нападающий Кирилл Капризов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА. Компенсация за 20-летнего форварда составила 80 миллионов рублей. Капризов выступал за "Салават" с 2016 года.

В прошедшем сезоне он провел 54 игры и набрал 45 (23+22) очков. Добавим, что Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира-2017, набрав 12 (9+3) очков. В составе молодежной сборной России он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Джон....Сильвер

Устройте чемпионат между СКА и ЦСКА, чтоб уроды нефтегазовые были довольны! Не превращайте лигу в клоунаду!

13:05

asd2016

2 клуба скупают все и всех. Обидно как-то за других-то

13:05

boris2311

Лучше ьы он уехал в "Миннесоту". Стиль игры ЦСКА для такого техничного и креативного игрока не подходит.

13:03

gibson

C кем Капризов будет играть в ЦСКА? Там же одни деревяшки...

13:01

shpasic

опять СКА всех скупает, хахаха))

12:59