Как и предполагал "СЭ", нападающий Кирилл Капризов перешел из "Салавата Юлаева" в ЦСКА. Компенсация за 20-летнего форварда составила 80 миллионов рублей. Капризов выступал за "Салават" с 2016 года.

В прошедшем сезоне он провел 54 игры и набрал 45 (23+22) очков. Добавим, что Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира-2017, набрав 12 (9+3) очков. В составе молодежной сборной России он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.