Капризов – о голе: "Щелчок, как у Кучерова или Овечкина? Мне просто повезло"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, который стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:2 ОТ), посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам форварда, он забил вторую игру подряд благодаря партнерам по команде.

– Много моментов не забили. Рига тоже здорового играла, но реализация нас чуть-чуть подвела, – приводит пресс-служба армейцев слова Капризова. – Отличился вторую игру подряд? Партнеры здорово помогают, отдают хорошие передачи.

Когда в последний раз забивал от синей линии? Наверное, в первый раз такой гол забил, чтобы щелкнуть... не помню.

Почему часто открываю счет? Старюсь выкладываться на протяжении всей игры, создавать моменты, помогать команде. Так получается. Слава Богу, что хотя бы так. Гол – свидетельство щелчка, как у Кучерова или Овечкина? Да ну, просто повезло. Парни здорово перекрыли вратаря, залетело.