Капризов, Нестеров и Григоренко выбрали игровые номера в ЦСКА

Новички ЦСКА определились с игровыми номерами в преддверии нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, что команду в межсезонье пополнили 11 человек, из них трое – Никита Нестеров, Роман Любимов и Михаил Григоренко вернулись из НХЛ.

Список новичков выглядит следующим образом:

Ларс Юханссон – 31-й номер, Мэт Робинсон – 37, Михаил Пашнин – 33, Никита Нестеров – 89, Роман Любимов – 13, Михаил Григоренко – 21, Сергей Шумаков – 70, Антон Бурдасов – 71, Константин Окулов – 77, Максим Шалунов – 78, Кирилл Капризов – 97.