Капитан "Спартака" не сыграет с "Амуром"

Защитник "Спартака" Дмитрий Калинин избежал серьезной травмы по результатам медобследования, но останется в запасе на сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром", сообщили "СЭ" в пресс-службе московского клуба. К выездной серии 37-летний капитан красно-белых вернется в строй.

Ранее хоккеист вынужден был досрочно покинуть лед в субботнем матче регулярного чемпионата с "Куньлунем" (6:2). На послематчевой пресс-конференции главный тренер спартаковцев Вадим Епанчинцев заявил журналистам, что Калинин получил травму и поедет на МРТ, которая определит тяжесть повреждения. В воскресенье на официальном сайте клуба сообщили, что игрок избежал серьезной травмы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч "Спартак" - "Амур" пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.