Капитан минского "Динамо" внесен в список травмированных

Капитан минского "Динамо" Владимир Денисов внесен в список травмированных до 11 февраля в связи с повреждением полученным в третьем периоде матча с рижским "Динамо" (2:3), информирует официальный сайт клуба.
Таким образом, Денисов не сможет принять участие в сборе национальной команды Белоруссии, на который он был вызван вместе с другими 14 игроками клуба, а также не сыграет в поединке со "Слованом" 25 января.
Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/vladimir-denisov-vnesen-v-spisok-travmirovannykh/
Материалы других СМИ