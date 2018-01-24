Капитан минского "Динамо" внесен в список травмированных

Капитан минского "Динамо" Владимир Денисов внесен в список травмированных до 11 февраля в связи с повреждением полученным в третьем периоде матча с рижским "Динамо" (2:3), информирует официальный сайт клуба.

Таким образом, Денисов не сможет принять участие в сборе национальной команды Белоруссии, на который он был вызван вместе с другими 14 игроками клуба, а также не сыграет в поединке со "Слованом" 25 января.