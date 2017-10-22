Капитан ЦСКА Андронов дисквалифицирован на матч против СКА

Капитан ЦСКА Сергей Андронов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотив" (2:3 ОТ) получил 10-минутный дисциплинарный штраф. Как информирует официальный сайт КХЛ, в соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента лиги, если игрок "наказан третьим и последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах", то на него накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Таким образом, Андронов пропустит завтрашний матч против СКА​.

Уже на 7-й секунде вчерашней встречи Андронов получил повреждение и ушел в раздевалку после силового приема одного из игроков гостей. Форвард вернулся на лед еще до конца первого периода. Во втором периоде Андронов у борта грубо атаковал Георгия Иванова, после чего игрок ярославской команды Артем Ильенко вступился за партнера и подрался с капитаном армейцев. За фол на Иванове Андронов получил "2+10".