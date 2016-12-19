Канарейкин пригрозил выводить опытных игроков из состава "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Йокеритом" (2:1 ОТ) отметил, что соперник доставил омской команде немало хлопот и во втором периоде оказывал очень серьезное давление. По словам специалиста, ему не нравятся игры, в которых опытные игроки заботятся не о победе, а о своей личной статистике.

– Соглашусь с коллегой – второй период был за "Йокеритом", – отметил Канарейкин. – Они очень сильно давили нас, создали очень много моментов. Первый и третий период, я думаю, мы провели достойно. Очень рад нашей победе. Но сегодня я впервые очень зол. Я много, наверное, наговорил в раздевалке. Я не люблю проигрывать такие матчи, в которых наши опытные игроки заботятся больше о совей личной статистике, нежели о коллективных действиях. Когда в концовке они играют не на результат команды. И если игроки не будут делать выводов, я буду выводить их из состава. Я очень зол и недоволен потерянным очком.

– Как впечатления от овертайма три на три?

– Могу сказать одно: большие площадки, большое пространство для игроков, которые имеют индивидуальное мастерство. Я очень рад, что сегодня, когда впервые попробовали такой формат, он нам удался. Мы работали на тренировках над этим компонентом. У нас был очень достойный соперник, который рвется в восьмерку. Игра была тяжелой, тем более ее начало.(Анна ЛЕВЧЕНКО)