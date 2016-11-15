Канарейкин не поедет на выездные матчи "Авангарда" из-за проблем со спиной

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин не сможет поехать с командой на три выездных матча регулярного чемпионата КХЛ из-за проблем со спиной. Омичам 16 ноября предстоит встреча с "Куньлунем", 17 ноября - с "Амуром" и 19 ноября - с "Адмиралом".

- К сожалению, я не смог отправиться на выезд вместе с командой, - цитирует Канарейкина официальная группа "Авангарда" в социальной сети "Вконтакте". - Еще по ходу домашней серии меня беспокоили боли в спине, и по этой причине мне пришлось остаться в Омске. Мы постоянно находимся на связи с тренерским штабом, оперативно решаем все вопросы по телефону. В нашей команде работают настоящие профессионалы, которые обеспечат руководство коллективом по ходу предстоящих трех матчей. Призываю болельщиков поддержать "Авангард" так, как это умеют делать только они!