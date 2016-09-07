05:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Канадский голкипер минского "Динамо" Скривенс еще не привык к размерам площадок в КХЛ

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Канадский голкипер минского "Динамо" Бен Скривенс подчеркнул, что пока все еще продолжает привыкать к игре на больших хоккейных площадках КХЛ. Во вторник "Спартак" добился четвертой победы подряд, обыграв дома белорусскую команду со счетом 4:2. Для минчан этот матч стал первым в сезоне, а для Скривенса, выступавшего ранее в НХЛ – первым в КХЛ.

– Не самый лучший старт матча для меня, но потом сделал несколько хороших сэйвов, – приводит "Р-Спорт" слова Скривенса. – Был у команды шанс победить, но несколько ошибок все перечеркнули. Не оправдываю себя ни в чем, первая игра в сезоне, был необычный лагерь с приоритетом на сборную Белоруссии, но сейчас мы все вместе. К игре еще на большом льду привыкаю, третья игра только здесь, не самая лучшая, конечно. Но есть позитивные моменты.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160906/1066634078.html

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