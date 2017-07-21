Камил Гаджиев: "Задолженности перед хоккеистами и персоналом "Адмирала" закрыты"

Исполняющий обязанности генерального директора "Адмирала" Камил Гаджиев заявил, что клуб выплатил все задолженности перед хоккеистами и персоналом. Он также добавил, что в клубе происходит реструктуризация.

– Да, у клуба есть определенные обязательства. К счастью, они не распространяются ни на хоккеистов, ни на персонал, – приводит пресс-служба клуба слова Гаджиева. – Для нас как для руководства это самый главный вопрос, мы его закрыли. Что касается задолженностей, они возникали по ходу деятельности клуба, многие относятся к старинным временам. Постепенно выплаты идут, где-то происходит реструктуризация. Это нормальный финансовый процесс, думаю, он есть практически в любом клубе, который играет в КХЛ.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что "Адмирал" и "Слован" не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженности перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.