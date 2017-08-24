Камил Гаджиев: "С нынешним составом "Адмирал" может бороться за высокие места в КХЛ"

Генеральный директор "Адмирала" Камил Гаджиев подчеркнул, что команда с нынешним составом может рассчитывать на высокие места в КХЛ в текущем сезоне. Он также отметил, что владивостокская команда переиграла "Салават Юлаев" (1:3) в первом матче сезона, несмотря на поражение.

Сегодня с клубом полноценный контракт подписал нападающий Евгений Григоренко. Контракт с 25-летним игроком рассчитан до конца сезона.

– Состав у нас укомплектован. Но, конечно, будут изменения: с кем-то будем прощаться, кого-то – привлекать, – приводит ТАСС слова Гаджиева. - Это неминуемо, поскольку игровой сезон покажет, кто на что способен в этом году. Но в целом составом команды я доволен – мы вполне можем бороться за хорошие позиции.

Считаю, что по игре мы переиграли "Салават", смотрелись интересней. Но результат есть результат: три очка остались в Уфе, и в данном случае я бы выбрал результат, нежели удовольствие от игры. Но его я получил.

Следующий матч "Адмирал" проведет в гостях с "Нефтехимиком", встреча пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.