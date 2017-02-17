Камил Гаджиев - новый генеральный директор "Адмирала"

Один из владельцев "Адмирала" Камил Гаджиев сообщил, что уже неделю является генеральным директором клуба из Владивостока. Перед командой по-прежнему стоит задача по выходу в плей-офф.

- Я уже неделю как являюсь генеральным директором "Адмирала", - цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. - Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу.

После матча с "Динамо" пообщался с руководителями команды и хоккеистами. Очень надеюсь, что нам удастся попасть в плей-офф, это вопрос номер один. Кроме того, никто не снимает задачи пройти во второй раунд, наши амбиции обычным попаданием в плей-офф не ограничиваются. Мы еще побьемся и удивим болельщиков.

С кадровыми перестановками задачи клуба не меняются. Мы должны показывать класс и собирать полные трибуны во Владивостоке. Кроме того, мы должны работать так, чтобы "Адмирал" не был сугубо дальневосточным брендом, название клуба должно быть понятно всем в России.