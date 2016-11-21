Калниньш, Густафссон и Брюле – лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов регулярного чемпионата КХЛ назвала лауреатов двенадцатой игровой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Янис Калниньш из рижского "Динамо", который один из двух матчей отыграл на ноль, а во втором пропустил лишь одну шайбу. Процент отраженных им бросков составил 97,83, а коэффициент надежности - 0,5.

Лучшим защитником признан Эрик Густафссон, который помог "Авангарду" в трех выездных матчах одержать три победы. Общий показатель его полезности составил "+5". Также на его счету 7 бросков по воротам соперников и 6 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Жильбер Брюле из "Нефтехимика", набравший в двух победных матчах 6 (4+2) очков при общем показателе полезности "+4".

Лучшим новичком признан форвард "Автомобилиста" Роман Ивашов, который помог команде выиграть дважды в трех гостевых матчах. Также на его счету гол в игре с "Северсталью", ставший для 19-летнего игрока дебютным в КХЛ.