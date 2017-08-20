Калинин стал капитаном "Спартака", Бондарев и Воронин - его ассистентами

Защитник Дмитрий Калинин будет капитаном "Спартака" в сезоне-2017/18, сообщает пресс-служба клуба. Его ассистентами будут защитник Алексей Бондарев и нападающий Артем Воронин.
Отметим, что в голосовании приняли участие хоккеисты красно-белых.
В первом матче нового сезона КХЛ "Спартак" в гостях сыграет с "Сибирью" 22 августа.
Сегодня состоялось традиционное голосование хоккеистов "Спартака" по выбору капитана на новый сезон https://t.co/5geRxYery3 ⅭＡＡ pic.twitter.com/qDVaH3Tezc– Спартак Москва (@spartak_hc) 20 августа 2017 г.
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