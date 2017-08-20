13:39 | Хоккей — КХЛ

Калинин стал капитаном "Спартака", Бондарев и Воронин - его ассистентами


Защитник Дмитрий Калинин будет капитаном "Спартака" в сезоне-2017/18, сообщает пресс-служба клуба. Его ассистентами будут защитник Алексей Бондарев и нападающий Артем Воронин.

Отметим, что в голосовании приняли участие хоккеисты красно-белых.

В первом матче нового сезона КХЛ "Спартак" в гостях сыграет с "Сибирью" 22 августа.

Дополнительная информация

http://spartak.ru/news/dmitriy-kalinin-kapitan-spartaka/

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