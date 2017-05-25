Калинин продлил контракт со "Спартаком"

"Спартак" в своем Твиттере официально объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Калининым. Новое соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

За "Спартак" Калинин выступает с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (7+5) очков. Ранее Калинин выступал за такие клубы, как "Баффало", "Рейнджерс", "Салават Юлаев" и СКА. Всего в КХЛ он провел 468 матчей и набрал 182 (70+112) очка.