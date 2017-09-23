Калинин избежал серьезной травмы

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что защитник Дмитрий Калинин успешно прошел первичное медицинское обследование. Напомним, что 37-летний хоккеист не смог доиграть матч регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (6:2) из-за повреждения.

"В воскресенье медицинский штаб "Спартака" продолжит обследование, после чего будет сделано окончательное заключение", – говорится в сообщении.

Напомним, что Калинин проводит второй сезон за красно-белых. В этом чемпионате он провел 13 игр, в которых отдал две голевые передачи.