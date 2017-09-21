Как защитник "Северстали" "сыграл" матч в НХЛ. Рассказывает генменеджер клуба

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин прокомментировал "СЭ" ситуацию вокруг защитника Валерия Васильева, который согласно протоколу на сайте НХЛ якобы провел выставочный матч в составе "Филадельфии", выбравшей 23-летнего игрока на драфте-2012.

– Как добились от вашего защитника сверхзвуковой скорости?

– Благодарим нашего тренера по защитникам Дмитрия Ерофеева, проделавшего отличную работу, после которой наши игроки попадают прямиком на матчи НХЛ (улыбается).

– "Филадельфия" просила разрешения заиграть вашего хоккеиста в выставочном матче?

– У Валерия действующий контракт с "Северсталью", но нам очень приятно, что наши игроки пользуются спросом и вниманием за океаном. Мы рассчитываем на каждого хоккеиста в нашей организации, в том числе и на Васильева. (Евгений БЕЛОУСОВ)