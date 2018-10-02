Как в старые времена: кровавые драки в матче "Витязь" - "Авангард"

25 декабря 2011 года. "Витязь" - ""Авангард" - 1:2. Матчи этих команд всегда отличались особой жесткостью. Фото Татьяна Дорогутина

На последней минуте матча "Витязь" - "Авангард" (0:6) вспыхнуло сразу несколько драк. Сначала форвард подольчан Егор Воронков, недовольный силовым приемом омича Михаила Фисенко, сцепился в первом поединке.

Затем в силовой борьбе увязли омич Артем Манукян и Илья Шинкевич. На площадке вспыхнула массовая драка, где в противостоянии с Шинкевичем оказался Кирилл Семенов, который уклонялся от драки, что не остановило белорусского защитника "Витязя", в кровь разбившего лицо автору третьего гола в матче.