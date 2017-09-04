Как хоккеист Широков чуть не завершил карьеру футболиста Джанаева. Рассказывает Денис Глушаков

Полузащитник футбольного "Спартака" Денис Глушаков, посетивший матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – СКА, отметил, что бережет подаренную Александром Овечкиным клюшку. Хавбек подчеркнул, на игре не такой большой ажиотаж, как на футболе.

– Уже играли клюшкой Овечкина?

– Нет, я ее берегу. Сейчас у меня еще шайба появилась, еще есть свитера Овечкина и спартаковский. Осталось только защиту купить, и вперед.

– Болельщики вяло вас приветствовали. Удивились, что на "Спартак" пришло мало народу?

– В этом сезоне я не ходил на игры. По сравнению с футбольным стадионом это не ажиотаж, но болельщики есть. Сегодня понедельник, и все работают, к тому же с сентября дети пошли в школу. Возможно, меньше людей пришло из-за пробок.

– Кто из участников сегодняшней встречи вам знаком?

– Калинину пожелал удачи. Давно не виделись с Широковым, с тех пор, как в 11 лет жили с ним в интернате. Пару раз переписывались.

– В интернате заводилами были футболисты или хоккеисты?

– Мы постоянно рубились. Они любили в футбол побегать, а мы – в хоккей. Один раз Широков с Сосланом Джанаевым отрабатывали щелчки. Второму не понравилось, как хоккеист бросает, на что Серега предложил ему встать, а там парта была. Хорошо, что Сослан увернулся, иначе не играть ему в рамке. Мы сами испугались, с какой скоростью летел теннисный мяч. (Евгений БЕЛОУСОВ)