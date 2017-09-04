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21:20 | Хоккей — КХЛ

Как хоккеист Широков чуть не завершил карьеру футболиста Джанаева. Рассказывает Денис Глушаков


Полузащитник футбольного "Спартака" Денис Глушаков, посетивший матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак"СКА, отметил, что бережет подаренную Александром Овечкиным клюшку. Хавбек подчеркнул, на игре не такой большой ажиотаж, как на футболе.

– Уже играли клюшкой Овечкина?

– Нет, я ее берегу. Сейчас у меня еще шайба появилась, еще есть свитера Овечкина и спартаковский. Осталось только защиту купить, и вперед.

– Болельщики вяло вас приветствовали. Удивились, что на "Спартак" пришло мало народу?

– В этом сезоне я не ходил на игры. По сравнению с футбольным стадионом это не ажиотаж, но болельщики есть. Сегодня понедельник, и все работают, к тому же с сентября дети пошли в школу. Возможно, меньше людей пришло из-за пробок.

– Кто из участников сегодняшней встречи вам знаком?

– Калинину пожелал удачи. Давно не виделись с Широковым, с тех пор, как в 11 лет жили с ним в интернате. Пару раз переписывались.

– В интернате заводилами были футболисты или хоккеисты?

– Мы постоянно рубились. Они любили в футбол побегать, а мы – в хоккей. Один раз Широков с Сосланом Джанаевым отрабатывали щелчки. Второму не понравилось, как хоккеист бросает, на что Серега предложил ему встать, а там парта была. Хорошо, что Сослан увернулся, иначе не играть ему в рамке. Мы сами испугались, с какой скоростью летел теннисный мяч. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
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