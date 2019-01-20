"Как думаете, мне идет"? Ведущая "Спартака" сводит с ума откровенными фото

Ведущая хоккейного "Спартака" Юлия Ушакова выложила свежее фото в своем Инстаграме. По ее словам, снимок передает ее "голубенькое" настроение.

- Мне нравится, как она меня видит @photocherednikova. А еще мне очень нравится голубой цвет (только после красного, конечно). И это фото очень хорошо передает оттенок моего настроения в последнее время - голубенькое! Как думаете, мне идет? Или красно-белый форевер?, - написала Ушакова.