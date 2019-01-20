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"Как думаете, мне идет"? Ведущая "Спартака" сводит с ума откровенными фото

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Ведущая хоккейного "Спартака" Юлия Ушакова выложила свежее фото в своем Инстаграме. По ее словам, снимок передает ее "голубенькое" настроение.

- Мне нравится, как она меня видит @photocherednikova. А еще мне очень нравится голубой цвет (только после красного, конечно). И это фото очень хорошо передает оттенок моего настроения в последнее время - голубенькое! Как думаете, мне идет? Или красно-белый форевер?, - написала Ушакова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне нравится, как она меня видит 😌 @photocherednikova ❤️ А ещё мне очень нравится голубой цвет (только после красного, конечно! 😄🙈) И это фото оочень хорошо передаёт оттенок моего настроения в последнее время- голубенькое! 😂🤪 Как думаете, мне идет? Или красно-белый форевер?? ⚪️🔴🤪п.с. Победители конкурса (предыдущий пост) объявлены в сториз! #цветнастроенияголубой

Публикация от Юлия Ушакова (@yulia_ushakova) 20 Янв 2019 в 4:19 PST

 

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