Кагарлицкий выиграл в конкурсе "Круг на скорость" на Матче звезд КХЛ

Форвард московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий пробежал быстрее всех в конкурсе "Круг на скорость" на Матче звезд КХЛ.

Согласно правилам конкурса, два хоккеиста стартуют от синей линии и пробегают по половине площадки, заезжая при этом за ворота. Победитель и его команда получают одно бонусное очко. Самый быстрый круг в истории Матчей звезд КХЛ числится за Энвером Лисиным - он пробежал дистанцию за 12,450 секунды. В случае, если кто-либо побьет это достижение, команде этого игрока будет добавлено еще одно очко.

Матч звезд КХЛ пройдет 20 января в Казани на "Татнефть Арене". Сегодня же там проходит мастер-шоу с участием лучших игроков лиги.