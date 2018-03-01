Изменения в расписании первого раунда плей-офф: серии СКА и ЦСКА перенесены

Две серии первого раунда плей-офф Западной конференции, в которых будут играть СКА и ЦСКА, начнутся 4 марта.

КХЛ приняла решение перенести на один день вперед старт серий Западной конференции, в которых будут принимать участие СКА и ЦСКА. Два "армейских" коллектива будут играть по расписанию Восточной конференции. Серии первого раунда плей-офф Восточной конференции пройдут по первоначальному расписанию.

3 марта в первый день плей-офф возьмут старт только две серии: одна с участием "Йокерита" и "Локомотив" – "Торпедо". Оставшиеся пары первого раунда станут известны по окончании регулярного чемпионата. (Игорь ЕРОНКО)

Расписание матчей первого раунда плей-офф

Западная конференция: 3,4,6,7,9,11,13 марта 2018 (кроме серий с участием СКА и ЦСКА)

Восточная конференция: 4,5,7,8,10,12,14 марта 2018