Изменения в Матче Звезд КХЛ: Гавриков, Зарипов, Марченко и Шипачев заменят травмированных

Официальный сайт КХЛ объявил, что из-за травм в Матче Звезд КХЛ не смогут принять участие Патрик Херсли (СКА, дивизион Боброва), Миика Койвисто (московское "Динамо", дивизион Боброва), Никита Нестеров (ЦСКА, дивизион Тарасова), Марк-Андре Граньяни ("Куньлунь", дивизион Чернышева).

Спортсменом на звездном шоу заменят дебютанты Матчей Звезд, олимпийские чемпионы Владислав Гавриков (СКА, дивизион Боброва) и Алексей Марченко (ЦСКА, дивизион Тарасова). Для Вадима Шипачева ("Динамо" Москва, дивизион Боброва) этот Матч Звезд станет четвёртым в карьере. В текущем сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и чемпион мира Шипачёв является третьим бомбардиром всей Лиги.

Кроме этого в Матче Звезд примет участие единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, рекордсмен по матчам в отечественных чемпионатах, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов ("Ак Барс", дивизион Харламова). Зарипов до текущего сезона принимал участие в шести Матчах Звезд.

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