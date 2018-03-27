Из-за трагедии в Кемерове на матче "Салавата" и "Трактора" не будет маскотов и групп поддержки

Седьмой матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором" начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове. Встреча также пройдет без развлекательной составляющей.

- По инициативе хоккейных клубов "Салават Юлаев" и "Трактор" седьмой матч полуфинала Восточной конференции начнется с минуты молчания в память о погибших и пострадавших во время пожара в Кемерово. Решение принято командами совместно.

Также в связи с объявленным в Кемеровской области трехдневным трауром матч в Уфе пройдет без развлекательной составляющей: без группы поддержки, музыкальных пауз, шоу-программы и так далее. Это касается и активности наших маскотов – Салавата и Юлая, их не будет, - сообщили "СЭ" в пресс-службе уфимского клуба. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч "Салават Юлаев" – "Трактор" состоится 27 марта в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.