Из "Адмирала" выгонят двух последних иностранцев

Только россияне вскоре останутся в составе "Адмирала", сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. В составе команды два канадца: защитник Шон Моррисонн и нападающий Мартен Сен-Пьер. По словам Тарасенко, в крае готовятся сильные молодые хоккеисты, которые способны играть в команде.
- Начали с "Адмиралом" наводить порядок. Выгоняем всех иностранцев, - цитирует "Р-Спорт" Тарасенко. - Выгнали, остались два канадца, которые просто болеют, спрятались, на бюллетене сидят, не могут заявление написать. Но считанные дни остались, и у нас будут одни россияне. Такого не будет, как в китайском "Куньлунь", где одни американцы, канадцы и финны.
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Злыдень_Челябинский
Ну вот и пришел конец Адмиралу.
13:09
Тропическая гемангиома Мовсисяна
а ж гордость берет за таких управленцев))) Врио губернатора знает толк в хоккее))) почему этот чувак еще не на тренерской скамейке?)))
10:57
нау-гад
ABC, согласен. Так и хочется указать этому вриу на пример Югры, - там тоже когда-то мечтали обходиться только своими кадрами. С тех пор беспросветно в подвале турнирной таблицы обитают, - вот к чему стремится Адмирал :(((
10:37
ABC
УдМИРАЛ первый кандидат на исключение без всяких оговорок, если бы кхл была серьезной самостоятельной лигой. Пускай свою молодежь суперталантливую, какой в России вообще больше нигде нет, кроме Владика, обкатывают в вхл. А зрителям нужен сплав сильнейших россиян и иностранцев, иначе нах ходить на этот КХЛовский хоккей вообще или на такой адмирал в частности. Уже сколько раз проходили это. Как энежки заканчиваются, так сразу вспоминают про нашу родную молодежь. Просто критинизм и самодурство.
10:08
Primorsky
Да сколько можно издеваться над клубом. Сначала два сказочных идиота дел наворотили( Сошников и Юсупов), теперь ещё один добавился - Тарасенко. Далее по-Лаврову. XD
09:32
Dorognik.
MaksAlex, так видишь, спрятались, гады, не хотят по собственному заявления писать. Ну ничего, у нас руки длинные.
09:18
Dorognik.
А там вообще по всему Приморскому краю на иностранцев облава, которые, видимо, и не дают нормально жить, или только Адмирал так попал?
09:16
MaksAlex
Что значит выгоним? А контракты?
09:15
Dorognik.
Это типа гордость, что ли, и какие мы молодцы? Ерунда какая-то.
09:14