Из "Адмирала" выгонят двух последних иностранцев

Только россияне вскоре останутся в составе "Адмирала", сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. В составе команды два канадца: защитник Шон Моррисонн и нападающий Мартен Сен-Пьер. По словам Тарасенко, в крае готовятся сильные молодые хоккеисты, которые способны играть в команде.

- Начали с "Адмиралом" наводить порядок. Выгоняем всех иностранцев, - цитирует "Р-Спорт" Тарасенко. - Выгнали, остались два канадца, которые просто болеют, спрятались, на бюллетене сидят, не могут заявление написать. Но считанные дни остались, и у нас будут одни россияне. Такого не будет, как в китайском "Куньлунь", где одни американцы, канадцы и финны.