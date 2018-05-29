Иванищев занял пост президента "Барыса"

"Барыс" на официальном сайте сообщил, что президент клуба Аскар Шопобаев подал заявление об освобождении его от должности в связи с "семейными обстоятельствами". Новым руководителем клуб КХЛ из Астаны стал Борис Иванищев, ранее занимавший пост вице-президента.

Кандидатуру 53-летнего функционера, который работает в системе "Барыса", утвердил попечительский совет клуба.

Напомним, в сезоне-2017/18 "Барыс" занял 13-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.