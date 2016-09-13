Иван Захарчук: "У "Куньлуня" хорошая команда, мне понравилась"

Нападающий "Сочи" Иван Захарчук, ставший автором третьего гола в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (3:1), выразил удовлетворение результатом встречи. Он отдал должное китайской команде.

– Что случилось в эпизоде, когда вы забили гол? Упали, даже врачи к вам подбегали.

– Ничего страшного, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Захарчука. – Я вылазил на ворота, а Эрик накатывался на добивание, думал, что шайба, может быть, отскочит, но случайно попал мне коленкой в голову. Но ничего, все нормально, это игровой момент.

– В составе "Куньлуня" много россиян. Ждали ли такой игры и какая была установка на матч?

– Да, конечно. Все команды равны и неважно "Куньлунь" это, "Магнитка" или "Ак Барс". Игроки там собрались опытные, если честно, я даже ни одного китайца сегодня не видел. Очень хорошая команда, мне понравилась. Быстренькая, активненькая, где-то, бывает, ребята заигрываются, и поэтому сегодня было много контратак – два в одного, три в два. Надо просто реализовывать такие моменты.

– Сегодня ты забросил шайбу, выехав из-за ворот, как в матче со СКА. Можно ли назвать это твоей визитной карточкой?

– Да, это мое сильное качество. За счет своей мощи я люблю вылазить на пятак и забивать такие "мясные" голы.

– Это уже твоя третья шайба подряд в матчах с восточными командами. Чем они тебя так вдохновляют?

– Сын меня вдохновляет. Я ему свою первую шайбу подарил, он всегда с ней бегает и радуется. Видимо, это приносит свои плоды.